Weekend in eBike: percorsi e itinerari biellesi FOTO

Con 59 km di pedalate assistite e 1250 metri di dislivello positivo, Franco Bonavigo, tester di percorso, ci propone, in un clima primaverile, un bel giro per il fine settimana fra boschi e colline verdeggianti. Per questo incontro, presentiamo un Cross Country classico sui sentieri biellesi.

La partenza è fissata da Biella o Candelo, dalla quale ciascuno potrà scegliere una via preferenziale di avvicinamento alla Serra, sulle piacevoli vie di Camburzano e Muzzano. Prima di giungere al ponticello presente sull’invaso del torrente Ingagna, tributario dell’Elvo, che appare tristemente asciutto a causa della siccità dell’ultimo periodo, si segnala la presenza di alcuni cani di taglia medio-piccola, che prima del ponte proteggendo i confini del loro territorio abbaiando… I proprietari rassicurano i passanti richiamandoli a sé.

Costeggiato ciò che rimane del torrente, è possibile risalire la conformazione morenica della Serra, dal versante biellese. Raggiunto il falsopiano, rammenta Bonavigo, sarà possibile soffermarsi a gustare un caffè nei pressi di Donato, prima della ripartenza in salita verso Graglia, passando vicino alla strada provinciale del Tracciolino. Un’altra possibile tappa si trova in prossimità della Bossola, che rappresenta la seconda occasione di ristoro L’ultimo traverso riporta ad un chilometro da San Carlo e al Rifugio del Pettirosso, dove si affronterà un single track, semplice e divertente.

Proseguendo in discesa verso la Valle Elvo, i sentieri si faranno più tortuosi e con qualche ostacolo in più, per poi ritornare al punto di partenza. Questo e altri itinerari verranno pubblicati sulla pagina Facebook di E-bike Biella, nella quale potrete scegliere il percorso che più si addice alle vostre capacità.

Per info: +39 335.825.7613