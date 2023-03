Scacchi, torna a Cossato il Campionato Provinciale Giovanile dopo 3 anni di stop

Dopo ben tre anni di assenza (due dovuti alla pandemia, uno per le conseguenze della stessa) torna il Campionato Provinciale Giovanile, riservato a giocatori fino a 18 anni.

Teatro della manifestazione è stata la Sala Eventi “Giuliana Pizzaguerra”, presso Villa Ranzoni a Cossato. Il Campionato ha visto al via 21 giovani, anche provenienti da fuori provincia (circoli di Ivrea, Novara e del Cusio). Il numero dei giocatori e la loro suddivisione nelle dodici categorie previste dal regolamento (sei fasce di età con tornei Assoluti e Femminili) ha permesso lo svolgimento di due tornei, uno riservato ai giocatori più grandi (Under 18, 14 e 12) ed uno a quelli più piccoli (Under 12, 10 e 8).

Al termine di sei turni di gioco, il primo torneo è stato vinto da Giacomo Ghiardo (Under 18) con 5 punti su 6 (4 vittorie e due patte), mentre il secondo è stato appannaggio dell’eporediese Lorenzo Anthony Rolle (Under 10), che ha dominato chiudendo a punteggio pieno. Nel torneo dei ragazzi più grandi buona prestazione di Davide Platinetti (primo Under 14), secondo con 4,5 punti a pari merito con la novarese Valentina La Ferlita (prima Under 18). Buon torneo anche per Emiliano Tiritan (4 punti e primo Under 16) e per Giulio Albertazzi (3,5 punti), che abbiamo visto finalmente utilizzare meglio in tempo a disposizione.

Il torneo comprendeva dieci partecipanti, equamente divisi tra ragazzi e ragazze: tra queste ultime la novarese Atena Wimberger è risultata prima tra le Under 16 ed Ilaria Viana tra le Under 14. Tra i più piccoli, invece, non erano presenti rappresentanti femminili ed alle spalle del vincitore Rolle si è classificato il nostro Federico Rama (4,5 punti ed un poco di rammarico per i punti persi a causa di errori evitabili). Da segnalare l’ottima prestazione di due giovanissimi Under 8: Dario Wimberger (classe 2015) e Federico Muraca (addirittura classe 2017!) hanno terminato con 4 punti e solo lo scontro diretto ha premiato Wimberger nella classifica finale.

Alle loro spalle il nostro Alessandro Platinetti (3 punti e primo degli Under 12), in un torneo nel quale le età dei giocatori non sono state determinanti per la classifica. Al netto dei giocatori tesserati per altri circoli, il torneo ha laureato i Campioni Provinciali Giovanili per il corrente anno nelle diverse categorie. Ecco i loro nomi: Giacomo Ghiardo (Under 18 Assoluto), Emiliano Tiritan (Under 16 Assoluto), Maria Chiara Aiazzone (Under 16 Femminile), Davide Platinetti (Under 14 Assoluto), Ilaria Viana (Under 14 Femminile), Alessandro Platinetti (Under 12 Assoluto), Federico Rama (Under 10 Assoluto) e Samuele Bertazzo (Under 8 Assoluto).

Anche questa manifestazione era inserita negli eventi del progetto “Terra della Lana”, al quale il Comune di Cossato; in rappresentanza di quest’ultimo alla premiazione è intervenuto il Consigliere Alessandro Piccolo.