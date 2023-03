Giuliano Pavan e la moglie Silvana Campioni italiani all'Italian UltraMarathon Festival 2023 Winter Edition

E' stata dura, con il freddo e il vento di quei giorni, ma il biellese Giuliano Pavan, classe 1952 e la moglie Silvana Simoni, sono Campioni italiani all'Italian UltraMarathon Festival 2023 Winter Edition.

Dall' 8 al 19 marzo entrambi hanno corso la 10 giorni a Policoro, in Basilicata, per un totale di 700 km sull'asfalto, per l’iniziativa podistica che ha visto atleti correre sotto la pineta della città Jonica per cimentarsi dalla lunghissima Mille Miglia (1609,34 Km), alla 24 ore, la 10 e la 6 Giorni, la 48 Ore e la 100 Km. In tutto 23 le Nazioni rappresentate in questa edizione che tra gli atleti ha visto cimentarsi anche il greco Yannis Kouros.

“In realtà mia moglie era venuta per accompagnarmi – racconta Giuliano che aveva partecipato alla stessa gara 3 anni fa – . Poi, invece di venirmi solo dietro così, ha iniziato a correre, e visto che era iscritta ha partecipato e alla fine nella sua categoria ha vinto. E' stata una bella avventura per tutti e due, anche se devo dire che non è stata semplice”.

Giuliano, è arrivato 1° assoluto nella categoria 10 giorni maschile e 1° nella categoria MS 70 maschile, mentre Silvana 1° assoluta nella categoria femminile e 1° nella categoria W65 femminile.