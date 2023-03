Biella Rugby, ancora 5 partite: domenica arriva Pro Recco

Dopo una pausa lunga tre settimane, anche Brc si appresta a riprendere il campionato. Biella riparte dalla Cittadella del Rugby di via Salvo D’Acquisto, dove domenica alle 14.30 ospiterà gli amici di Pro Recco.

Fanalini di coda del girone, orfani del loro campo di casa, dopo un inizio di campionato difficoltoso, gli Squali si sono ripresi alla grande, tanto da riuscire a vincere il derby contro Cus Genova e la gara contro Rugby Parma, oltre a mettere in difficoltà squadre quotate come I Centurioni e Rugby Milano.

Alberto Benettin, head coach Brc: “Tre settime di pausa che ci sono servite per riprendere le forze e ricaricare le energie. Ci apprestiamo a tornare sul campo per il confronto con Pro Recco. L’attenzione e la concentrazione richieste per riuscire ad avere la meglio contro i liguri, saranno massime. Recco non è una squadra ‘da classifica’ negli ultimi due anni, ma è sempre riuscita ad imbastire incontri complessi che hanno messo a dura prova anche compagini blasonate. Assolutamente un confronto da non sottovalutare”.

Serie A. XVIII giornata – 26.03.23. Rugby Noceto – Asd Rugby Milano; Biella Rugby – Pro Recco; Parabiago – Amatori Alghero; Cus Genova – VII Rugby Torino; Cus Milano – Rugby Parma. Riposa: I Centurioni.

Classifica. Parabiago punti 63; Noceto 54; Cus Milano e I Centurioni 48; Asd Milano 44; Biella Rugby 41; VII Rugby Torino e Rugby Parma 38; Amatori Alghero 29; Cus Genova e Pro Recco 9.