Decreto Flussi e disegno legge quadro sull'autonomia differenziata, Fdi a Biella li presenta ai cittadini

Sabato 25 marzo, dalle ore 15:00 alle ore 18:30, verrà allestito un gazebo a Biella di FdI di fronte al Municipio.

Nell'occasione saranno presentati ai cittadini i nuovi provvedimenti del Governo Meloni in materia di DECRETO FLUSSI e DISEGNO DI LEGGE QUADRO SULL’AUTONOMIA DIFFERENZIATA. Saranno presenti il Sottosegretario di Stato alla Giustizia On. Andrea Delmastro, l’Assessore Regionale Elena Chiorino, gli Amministratori e i Dirigenti della Federazione Provinciale.

Questi i provvedimenti:

DECRETO FLUSSI

nessuna tregua agli scafisti e al loro business. Il Governo Meloni interviene duramente per fermare l’immigrazione illegale. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare:

- Inasprimento delle pene per reati connessi all’immigrazione clandestina: si introduce il nuovo reato di “morte o lesioni come consegue di delitti in materia di immigrazione clandestina” che prevede gravi pene;

- Espulsione e ricorsi: si elimina la necessità di convalida del giudice di pace per l’esecuzione dei decreti di espulsione disposti a seguito di condanna.

- Nuove modalità di programmazione dei flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri: le quote di stranieri da mettere in Italia per lavoro subordinato saranno definite su base triennale e saranno segnate, in via preferenziale, ai lavoratori di Stati che promuovono per i propri cittadini campagne mediatiche sui rischi per l’incolumità derivanti all’immigrazione clandestina.

- Contrasto alle agromafie: Al fine di proteggere il mercato nazionale dalla criminalità agroalimentare, si rafforza il ruolo dell’ispettorato del lavoro per la garanzia della repressione delle frodi e della lotta alle agromafie. È previsto un aggravio di sanzioni per gli imprenditori che utilizzano forza lavoro irregolare.

- Centri per il rimpatrio: nuovi centri per identificare i clandestini da espellere e meno burocrazia per crearli.

- Protezione speciale: ristrette le maglie della protezione speciale, fino ad ora utilizzato impropriamente.

DISEGNO DI LEGGE QUADRO SULL’AUTONOMIA DIFFERENZIATA

Con l’Autonomia l’Italia è pronta a ripartire.

- Con il disegno di legge quadro sull’autonomia differenziata il governo fissa le regole per dare attuazione concreta alla Costituzione.

- La fissazione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) è una garanzia di coesione e unita. Obiettivo: rendere effettivo il godimento delle prestazioni inerenti ai diritti civili e sociali in ogni parte d’Italia.

- L’obiettivo del disegno di legge e fare in modo che tutta l’Italia viaggi ad una sola velocità e che a tutti i cittadini siano garantiti gli stessi servizi.

- Attuazione del principio di sussidiarietà: le Regioni che sono più vicine al cittadino potranno offrire servizi in modo più efficiente e meno costoso.

- L’autonomia è l’occasione per costruire un’Italia più unita e coesa.

Il DDL prevede ulteriori misure perequative per rimuovere gli attuali squilibri economici e sociali.- Meno burocrazia, meno costi, più velocità ed efficienza.