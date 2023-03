Quando parliamo di costi caldaie Ferroli pulizia stiamo parlando di un argomento che non può non interessare quelle persone che hanno deciso di dare fiducia a questa azienda e non l'hanno fatto a caso, perché teniamo presente che ormai i consumatori di oggi non sono come quelli di prima perché hanno la possibilità anche di consultare internet e hanno più possibilità anche di acquisto per quanto riguarda il marketing e la pubblicità e quindi prima di affrontare un acquisto di un dispositivo a medio e a lungo termine come la caldaia ci pensano mille volte e vagliano varie possibilità

Per questo motivo se hanno scelto la Ferroli sarà stato prima di tutto perché magari hanno letto delle recensioni su internet di vecchi e di vecchi clienti che parlavano della qualità di quei dispositivi che hanno avuto in casa e quindi di una caldaia in questo caso e magari hanno spiegato che è durata loro molti anni e che non ha portato molti problemi e anzi ha dato soddisfazione per quanto riguarda le performance e anche per quanto riguarda l'efficienza energetica

Ma soprattutto in genere in queste situazioni quello che viene fuori è che le persone sono molto contente per i servizi di assistenza clienti post vendita, di cui la pulizia della caldaia è una delle cose di cui si occupano i tecnici della Ferroli che per esempio sono sempre disponibili anche per dare dei consigli ai loro clienti per esempio per telefono su come utilizzare al meglio tutte le funzioni del loro Modello di caldaia, e comunque ricordiamo che i nuovi modelli ne hanno tante che i vecchi modelli non avevano come per esempio gli schermi LCD e la possibilità di gestire anche a distanza la caldaia per esempio potendo regolarne la temperatura già quando sono fuori e grazie ad un'app così quando tornano a casa c'è già casa calda

Non dobbiamo mai sottovalutare gli interventi di manutenzione ordinaria per la nostra caldaia

Per quanto riguarda la pulizia della nostra caldaia e per quanto riguarda i suoi costi ogni azienda ne ha i suoi e comunque dipende anche dal fatto se la nostra caldaia si trova in buone condizioni quando loro faranno un check up della stessa perché poi si parla anche di questo quando si parla di pulizia oppure se magari c'è qualche componente che si è usurata e non ce ne siamo resi conto e quindi va sostituita e dobbiamo pagare anche per i pezzi di ricambio originali messi a disposizione dall'azienda

E comunque giustamente sottolineavamo che non bisogna mai sottovalutare e trascurare gli interventi di manutenzione ordinaria per quanto riguarda la polizia possiamo parlare anche della pulizia dai fumi di combustione che serve poi anche a controllare il livello di emissioni inquinanti della nostra caldaia che se si trova sopra il limite previsto dalla legge vuol dire che la stessa ha dei problemi e soprattutto vuol dire che non ci consegneranno il bollino blu finché non li risolvono e quel bollino ci serve da apporre sul libretto termico