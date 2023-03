XXVIII Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie, a Biella la lettura dei nomi

L’appuntamento è per domani 24 marzo alle ore 18,00 presso i Giardini 21 Marzo, di fronte alla sede della Provincia di Biella, per leggere i nomi di quanti hanno perso la vita, uccisi dalle mafie nel nostro paese.

cittadini che parteciperanno all’evento, saranno scanditi con cura i nomi delle vittime innocenti di mafia, per ricordare le loro storie, le loro vite. Un lungo elenco composto da oltre 1000 persone, 9 delle quali assassinate in Piemonte.

Sarà ricordato un servitore dello Stato come Bruno Caccia, procuratore della Repubblica di Torino, assassinato nella nostra città dalla ‘ndrangheta, nel 1983. Amministratori pubblici come Mario Ceretto, ucciso nel canavese nel ’75; ed Amedeo Damiano, assassinato a Saluzzo nell’87. Ma anche cittadini comuni, troppo spesso dimenticati, uccisi per mano delle mafie, come Cristina Mazzotti, Adriano Ruscalla, Lorenzo Crosetto, Roberto Rizzi, Walter Briatore, Tina Motoc.