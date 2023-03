Fantheon a Biella, attività per famiglie con bambini e ragazzi al Museo del Territorio

Venerdì 31 marzo, dalle 16.30 alle 18, il Museo del Territorio propone una visita guidata con laboratorio per famiglie con bambini e ragazzi dagli 8 anni, in occasione della mostra egizia in corso “Da Taaset a Tutankhamon”.

“Fantheon” è un’attività che strizza l’occhio al celebre gioco da tavolo “Indovina chi”. Nella nostra versione, i protagonisti saranno le divinità del pantheon egizio, delle quali impareremo insieme a conoscerne attributi e poteri. Ogni singolo amuleto della collezione egizia esposta in museo potrà rivivere grazie alla visita guidata. E con l’avvincente esperienza virtuale sbirceremo all’interno della tomba di Tutankhamon, alla ricerca di sciacalli, tori, falchi e altri animali.

I bambini saranno accompagnati alla scoperta delle divinità totalmente o parzialmente zoomorfe. Emergerà così il significato di ogni singola connotazione animale, per poter offrire ai partecipanti una visione complessiva del variegato pantheon egizio. Conclusa questa prima parte, ogni bimbo progetterà e realizzerà il suo “Indovina chi”, creando le schede da gioco e applicandole alla struttura di supporto. Saremo quindi pronti per la sfida: i giocatori sceglieranno una scheda con una divinità sconosciuta all’avversario e facendosi domande dovranno tentare di indovinare il personaggio misterioso dello sfidante. Attività gratuita con prenotazione obbligatoria entro giovedì 30 marzo. Massimo 12 bambini partecipanti con adulto accompagnatore. Info: museo@comune.biella.it o telefonando al numero 015-2529345.