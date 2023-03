A Biella ritorna il Mercatino dell’Antiquariato minore e dell’Artigianato

Domenica 26 marzo ritorna il Mercatino dell’Antiquariato minore e dell’Artigianato nello storico rione Riva di Biella giunto alla 101’ edizione .

Da 36 anni le ultime domeniche di marzo, giugno e settembre espositori provenienti da tutto il Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia partecipano a questo appuntamento e domenica prossima ritorniamo a superare le 130 piazzole occupate segnale che questo Mercatino negli anni si è conquistato la fiducia di espositori e visitatori.

Dalle 8 alle 18 gli appassionati di “cose d’altri tempi“ e di artigianato potranno passeggiare tra i banchetti posizionati nelle vie e nelle piazze del quartiere storico di Biella. In occasione del mercatino sarà possibile visitare i seguenti siti culturali: Mebo Menabrea-Botalla Museum in piazza Battiani (dalle 15 alle 19) prenotazione obbligatoria; Macist Museum in Costa di Riva (orario 15-19 ); Fondazione Pistoletto (orario 11-19 ).