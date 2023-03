“I Dinosauri non si arrendono mai!” a Occhieppo Inferiore

Due giorni in cui sarà “Vietato dire non ce la faccio” quelli organizzati dalla Biblioteca Elio Parlamento di Occhieppo Inferiore, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo del paese, per oggi, venerdì 24, e domani, sabato 25 marzo.

Si comincia oggi, dalle 9 alle 12:30, con l’incontro tra le classi dell’Istituto Comprensivo e Giovanni Mazzariol, autore del libro “Mio fratello rincorre i dinosauri”. Alle 20:30 Mazzariol presenterà il libro in un appuntamento pubblico al Polivalente, dove ci sarà l’esibizione del coro Voci e Note con la partecipazione di Joe Bonfante (Schegge Sparse) e della Junior Cap Band.

Domani alle 17:30 a Cascina San Clemente toccherà all’atleta paralimpica biellese Nicole Orlando, accompagnata dalla storica allenatrice Anna Miglietta, presentare il suo libro “Vietato dire non ce la faccio”. Alle 19:30 al Polivalente l’escape dinner “Enigma nel piatto, vietato dire non ce la faccio”.

Informazioni chiamando il 3391367673.