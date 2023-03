Anaïs Drago musicista di talento del jazz italiano alla Residenza Cerino Zegna

Anais Drago, violinista italiana nata a Biella, vincitrice del Top jazz 2022 (referendum indetto dalla rivista Musica Jazz) nella sezione nuove proposte, si muove tra le sonorità dell’improvvisazione libera, della musica elettroacustica, del jazz, della world music e del pop.

Domani proporrà agli ospiti della Residenza di Occhieppo Inferiore, ai familiari presenti e al personale, un pomeriggio Musicale itinerante. L’iniziativa ci è offerta da Teatri Tascabili, che promuove progetti per portare il teatro e l’arte all’interno delle realtà territoriali, e non solo. La Fondazione Cerino Zegna, nelle figure del Presidente, Direzioni ed Amministrazione tutta, ringrazia sentitamente per l’iniziativa che si concluderà con una merenda.