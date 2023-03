Biella, traffico e rallentamenti a Chiavazza per il semaforo rotto (foto di repertorio)

Traffico rallentato a Chiavazza per un guasto occorso al semaforo di via Milano. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Locale per regolare la viabilità. Le prime code si sono cominciate a formare intorno alle 18.30 di oggi, 23 marzo.