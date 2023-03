Biella, investe con l'auto un gatto. Si ferma e lo getta giù per una riva ancora vivo

Un'auto investe in pieno un gattino. Accosta a lato della strada e, invece di prestargli i primi soccorsi, lo afferra e lo scaraventa giù per una riva ancora vivo riprendendo la sua corsa. È la scena a cui ha assistito martedì mattina una volontaria di Gattopoli lungo Corso Novellino Casalvolone, a Biella.

A segnalare l'accaduto la stessa realtà biellese dedita alla cura degli animali sui propri canali social: “Una nostra sostenitrice ha visto una scena raccapricciante e l'ha descritta così: 'un fuoristrada ha investito un gatto colore miele, io ero già passata e pensavo lo avesse preso dato che era ancora vivo per portarlo via. Ma con il finestrino dietro ho visto che l'ha buttato nel fosso di fianco'. Vorrei ricordare alla bruttissima persona che ha agito in questo modo che esiste una legge e la faremo applicare visto che prevede per la mancanza di soccorso anche di animali, in caso di investimento, oltre all ammenda che va da 700 a 3000 euro anche la parte penale”.