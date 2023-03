Secondo incontro di Quaresima al Santuario di Oropa, incontro on line con il Cardinale Matteo Maria Zuppi

Il Santuario di Oropa ha il piacere di ospitare in streaming venerdì 24 marzo alle ore 21 il cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo metropolita di Bologna e presidente della Conferenza Episcopale Italiana, che interverrà sul tema della pace in Ucraina. A moderare l’incontro sarà Don Michele Berchi, rettore del Santuario.

Il secondo dei tre incontri di Quaresima “Pace in terra agli uomini che Egli ama”, che si potrà seguire in streaming nella Sala Frassati del Santuario, sul sito e sul canale You Tube del Santuario e su “Suonate le Campane” è un appuntamento importante per riflettere sulle sfide del nostro tempo. Il cardinale Zuppi, in recenti interviste, ha espresso l'auspicio che si intensifichi la spinta verso il dialogo: “Dobbiamo insistere in tutti i modi affinché si spinga verso il dialogo, è l’unico modo per terminare la guerra e porre fine a un conflitto terribile”.

La guerra in Ucraina ha raggiunto ormai un punto critico: "Se pensiamo che il dialogo e il cessate il fuoco significhino annullare le responsabilità, non c'è altro che la guerra", ha avvertito il presidente della Cei, ma ha anche ribadito che la pace è sempre possibile, anche se difficile da raggiungere. Il dialogo e la giustizia sono due elementi fondamentali per costruire la pace. Chi cerca la pace, trova anche la giustizia, ha sottolineato il cardinale, invitando tutti a diventare artigiani e architetti di pace. Non dobbiamo abituarci alla guerra e alla violenza, ma dobbiamo cercare la via della pacificazione in ogni situazione.