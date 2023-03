Centro incontro anziani San Paolo a Biella: il Comune lo mette a disposizione delle associazioni

Nuova vita per il centro incontro anziani San Paolo a Biella: l'edificio di via Trento di proprietà del Comune, sarà messo a disposizione dall'ente ad enti ed associazioni di promozione sociale, culturale e sportiva, alle organizzazioni di volontariato ed alle organizzazioni aventi sede ed operanti nel territorio biellese per lo svolgimento delle loro attività, per la durata di anni 6 con opzione di rinnovo per altri 6 anni.

E' quanto prevede una delibera di giunta di questi giorni. Nel documento, si legge che "il predetto bene è stato in precedenza utilizzato dal Comune di Biella come Centro Incontro Anziani, in collaborazione con i Servizi Sociali, ma le attività del centro sono state interrotte dalla grave pandemia Covid-19, e non sono ad oggi riprese, causa il numero di iscritti irrisorio e la mancanza del comitato di gestione a seguito delle dimissioni del Presidente".

In particolare, l’avviso è rivolto ad Enti ed Associazioni senza finalità di lucro presenti sul territorio biellese, che svolgano iniziative di pubblico interesse o di pubblica utilità nel territorio e in connessione con il tessuto urbano e sociale, come enunciato al punto precedente. Oltre al canone di concessione precaria, il Comune ha previsto che il concessionario dovrà sostenere le spese relative a tutte le utenze mediante l’intestazione diretta delle forniture e servizi.