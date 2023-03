ACI Biella, a luglio elezioni di Consiglio Direttivo e Collegio Revisori

L’Automobile Club Biella ha indetto le elezioni per l’elezione del Consiglio Direttivo , e per i due componenti effettivi del Collegio dei Revisori, organi che saranno in carica per il quadriennio 2023/2027.

Le elezioni si svolgeranno in Assemblea dei Soci presso la sede di Biella (Viale Giacomo Matteotti 11), in prima convocazione alle 7 del 2 luglio, e seconda alle 16 del 3 luglio.

Entro le 13,10 di venerdì 5 maggio i soci possono presentare liste orientative di candidati, ai sensi dello Statuto ACI e del Regolamento elettorale dell’Automobile Club Biella.

Tutti i documenti utili per consultare le regole delle elezioni si trovano sul sito internet www.biella.aci.it (sezione amministrazione trasparente).