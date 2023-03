On. Delmastro: "Alle prime avvisaglie di criticità al carcere di Biella abbiamo rinforzato l'organico. In arrivo altri Agenti e Ispettori""

"Quando il PM ha esposto le richieste di provvedimenti nei confronti degli agenti della Polpen indagati abbiamo capito che dovevamo muoverci per non essere impreparati nel caso le stesse venissero accolte, perchè in quel caso all'organico del personale sarebbero venute a mancare numerose unità in servizio. - ha dichiarato il Sottosegretario alla Giustizia On. Andrea Delmastro Delle Vedove interpellato circa gli sviluppi odierni al carcere di Biella - Abbiamo quindi mandato un Comandante, quattro Ispettori e dodici Agenti. Nella giornata di domani partirà l'interpello nazionale per altri tre Ispettori e quindici Agenti. Nel frattempo abbiamo "sfollato" 50 detenuti verso altri istituti penitenziari".

"Quello che abbiamo fatto prima tempestivamente e quello che faremo ci consente di poter dire che l'Istituto Penitenziario di Biella è in sicurezza nonostante le misure interdittive intervenute dalla Procura. Prevedendo una situazione difficile abbiamo anticipato il problema ed ora abbiamo dato una risposta tempestiva perchè la nostra prima priorità è quella di assicurare ordine, legalità e sicurezza nell'Istituto Penitenziario".

Leggi anche:



"Al carcere di Biella la visita del Sottosegretario di Stato On. Andrea Delmastro delle Vedove, FOTO e VIDEO