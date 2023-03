Graglia, al cimitero arriva il Giardino delle Rose per lo spargimento ceneri

Sono ultimati i lavori di realizzazione dell’area spargimento ceneri all’interno del cimitero del capoluogo di Graglia.

“L’area – spiegano dal Comune - è stata pensata come un angolo verde, nel quale fioriranno le rose rampicanti, per accogliere le ceneri all’interno del cimitero ma in uno spazio naturale e verde, sarà possibile indicare il nome del defunto in una apposita lastra posta sul lato dell’area. I lavori sono stati realizzati dall’Impresa Edile Rubino Riccardo di Graglia e finanziati con fondi comunali. L’area è stata denominata il Giardino delle Rose”.