Motori risuonano a Canelli, grande prova per i biellesi Tosini e Marzano

Il 18-19 marzo ben 84 equipaggi hanno animato Canelli e le colline circostanti, celebri nel mondo per la produzione vinicola ma anche ben note agli appassionati di motori.

Tra loro anche 2 piloti biellesi: Davide Tosini (scuderia Cars For Fun) e Mariangela Marzano (NewTurbomark) che avevano annunciato il via alla nuova stagione rallistica dalla loro pagina facebook e non hanno deluso le aspettative. Tosini-Marzano hanno infatti dominato tutte e 9 le prove speciali portando a casa la vittoria in classe N2.