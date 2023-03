Golf Cavaglià sfida in trasferta con Conero

Domenica al Golf Club Cavaglià si è giocata la tappa del circuito The Challenge by Bluvacanze (18 buche Stableford 3 categorie) con in palio 10 posti per le semifinali nazionali.

Premiati. 1° Lordo Massimo Marè Cavaglià 35. 1a categoria: 1° Netto Emanuele Giachino Courmayeur 40, 2° Netto Nicole Zanetti Cavaglià 39, 3° Netto Luigi Pautasso Cavaglià 38. 2a categoria: 1° Netto Stefano Bassani Crema 39, 2° Netto Tommaso Falla Cavaglià 38, 3° Netto Piero Ceresa Cavaglià 38. 3a categoria: 1° Netto Marco Stoccuto Idea Verde Hollysport 39, 2° Netto Fabrizio Sereno Arona 38, 3° Netto Giovanni Buzzi Crema 37. 1° Ladies Antonella Centonze Cavaglià 36.

Nello scorso fine settimana una folta rappresentanza del Golf Club Cavaglià è andata in trasferta nelle Marche per la prima sfida interclub contro il Conero Golf Club. Sulle insidiose e tecniche 18 buche del percorso ricavato tra laghi e declivi delle colline marchigiane, la squadra biellese si è ben difesa pur uscendo sconfitta per 573 a 538. Nella prima giornata si è giocata una louisiana a coppie, mentre domenica era prevista una gara singola su 18 buche Stableford. Da segnalare per i colori biellesi il successo nel lordo di Massimo Stesina con 35 punti e in terza categoria di Mauro Santo Fabbri con 41. Il ritorno si svolgerà a Cavaglià in autunno. La prima settimana di primavera sarà densa di appuntamenti.

Il weekend si aprirà sabato con il “Dream Team Golfers 23 By Ceramica Derby” Louisiana a coppie sulla distanza di 18 buche. Domenica farà tappa il circuito Golfimpresa (18 buche, Stableford, 3 categorie). Il 1° lordo, 1° netto delle 3 categorie e prima lady assoluta si qualificheranno per la finale nazionale presso il nuovo "Riva Toscana Golf Resort & SPA" a Follonica. Info e iscrizioni 0161/966771 - segreteria@golfclubcavaglia.it.