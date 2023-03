Domenica da incorniciare per gli atleti della Fitness For Live

Domenica scorsa a Cornaredo, nel Milanese, si è svolto l’evento “Total Combat”, competizione di sport da combattimento (Kick-Boxing, K1 e Muay Thai), organizzata dalla Federazione WFC - WBFC del presidente Franco Scorrano. Le positive prestazioni della squadra della Kick Boxing Biella hanno permesso agli atleti di coach Andrea Bagatin di accedere alle fasi finali del Campionato de Mondo “light”, che si svolgeranno il 30 del prossimo mese di aprile, a Milano.

Importante vittoria della diciasettenne Francesca Coppola, con verdetto unanime, grazie ad un match sempre all’attacco che non ha lasciato spazio all’avversaria di organizzare una difesa all’altezza. Successo anche per Vincent Calarlo, che dopo un primo round alla pari, ha cambiato ritmo trovando le combinazioni vincenti sia con le gambe sia con le braccia. Primo posto sul podio anche per Nadir Siaghi, bravo a conquistare il centro del ring fin dalle prime battute dell’incontro.

Sfida ad alto livello e di grande prestigio per Samuel Dipaolo, atleta del circuito professionistico, rientrato dopo 7 mesi di inattività. Il biellese si è misurato con Stefano Capone, già vincitore del titolo Internazionale a Dubai nel dicembre 2022. Il primo round è stato sostanzialmente pari, con il biellese che bravo a rispondere colpo su colpo all’avversario, che ha ottenuto la vittoria finale grazie alla maggiore velocità nelle combinazioni nei successivi due round. Per gli atleti della Palestra “Fitness For Live” di Ponderano, una domenica da incorniciare.