Basket femminile, Bonprix BFB in casa con il fanalino di coda Pancalieri

Venerdì 24 marzo le ragazze del Basket Femminile Biellese tornano a giocare in casa con Pancalieri. La squadra torinese condivide attualmente con Alessandria l'ultimo posto della classifica di questa seconda fase che designerà le quattro squadre per le Final Four di maggio.

Per la squadra di coach Bertetti sarà l'occasione di mettere due ulteriori punti in pancia e fare un altro passo verso le finali di maggio. Biella, saldamente al comando della classifica, a otto punti dal quinto posto, il prime degli esclusi, a due lunghezze è seguita ancora sempre Vercelli che, dopo aver sconfitto in trasferta la corazzata Moncalieri, si candida al ruolo di principale antagonista biellese.

Il grosso rischio per la partita con Pancalieri è prendere sotto gamba l'avversario. Le future ospiti, nel girone di qualificazione, diverse volte hanno fatto il colpaccio in trasferta anche con squadre sulla carta più forti. In questa fase finale, su due partite, una l'hanno vinta e nell'altra hanno messo in difficoltà Vercelli al Palapiacco. Una squadra quindi da non sottovalutare mettendo in pratica alla perfezione tutti gli insegnamenti di coach Bertetti.

Appuntamento con tutti i tifosi venerdì sera, ai Salesiani di Biella, alle 21.