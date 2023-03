Biella Jazz Club, stasera “The Sunborn” in concerto

Grande concerto questa sera, mercoledì 22 marzo, sul palco del Biella Jazz Club, dove saliranno The Sunbörn, band danese che, per la prima volta, sarà in tour in Italia da oggi al 25 marzo.

Formatisi nel 2012 da Gustav Rasmussen e Michael Blicher, i Sunbörn hanno preso rispettosamente la musica dell'Africa occidentale e l'hanno fusa con i loro background musicali occidentali per creare un nuovo suono. Fin dall'inizio l'obiettivo della band non era cercare di suonare o suonare come musicisti africani ma di mescolare le culture per creare una nuova espressione globale.

Il loro debutto "Afro-Fire" (2014) è stato nominato per 5 Grammy Awards danesi, vincendo "Best World Music Album" e "Best World Music Track". Dopo l'uscita, la band fece numerosi tour in Asia, Europa, Medio Oriente e Africa.

Nel novembre 2016 esce "Made in Africa", registrato in parte in Burkina Faso e Mali. L’album presenta composizioni basate su canzoni popolari tradizionali e materiale completamente originale; ha ricevuto il plauso della critica ed è stato nominato per 2 Grammy Awards danesi, apparendo nelle stazioni radio di tutto il mondo (RFI, BBC, WDR, WNYU).

I Sunbörn sono stati in tournée in tutto il mondo, tra cui: Reeperbahn Festival (DE), Jarasum Int. Jazz Festival (Corea del Sud), Jazz Sous Les Pommiers (F), Copenhagen Jazz Festival (DK), Jazz à Ouaga (BF), OCT-Loft Festival (C), Katowice JazzArt (P), Reykjavik Jazz Festival (I), Jazzy Koun Ben (Mali), Funkhaus Europa Silvesterparty (DE), Roskilde Festival (DK), WOMEX ao.

La band è composta da Michael Blicher al sassofoni e flauto, Gustav Rasmussen al trombone e alla chitarra, Aske Drasbæk al sassofono, Johannes Buhl Andresen rodi e tastiere, Casper Mikkelsen/Eddi Jarl alla batteria e Magnus Jochumsen alle percussioni.