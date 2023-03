SAS prima, SRL dopo: Bielettrica cresce e cambia assetto societario

Per l’azienda cossatese Bielettrica la giornata di oggi, 22 marzo, sarà una data da ricordare: da SAS, infatti, l’assetto societario dell’attività si è ufficialmente trasformato in SRL.

“Un grande elogio va a tutti i nostri dipendenti, perché questa crescita è il risultato di una grande collaborazione con tutto il team e del grande lavoro svolto in questi anni. Un grazie speciale va anche ai nostri clienti, nuovi e non, che ripongono sempre preziosa fiducia e riconoscono la vera marcia in più di Bielettrica, la qualità!” dichiara Alberto Secco, titolare.

Nel 2018, quando Alberto acquisì l’attività, erano presenti solo 8 dipendenti. Oggi, nel 2023, Bielettrica conta nel suo staff ben 18 dipendenti - Alberto escluso - di cui 14 elettricisti, due impiegate e due tecnici.

In passato l’attività di Bielettrica era maggiormente improntata sull’ambito civile; ora, da SRL, si concentra - e si concentrerà in maniera sempre maggiore - su campi quali l’illuminazione pubblica, gli appalti con gli Enti Pubblici, gli impianti elettrici civili e industriali, e gli impianti fotovoltaici. Anche il campo di lavoro negli anni si è esteso, raggiungendo oggi non solo il territorio biellese ma anche quello nazionale ed estero.

Bielettrica si trova a Cossato (BI) in via Per Castelletto Cervo, 311.

Tel. 015 9842529 - Sito: www.bielettrica.it