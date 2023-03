Sandigliano, “Fera d’la Caplina”, esposizioni agrozootecniche e mercatino tematico

Venerdì 31 marzo e domenica 2 aprile, si terrà a Sandigliano la 26ª edizione della Fera d’la Caplina, un evento che comprende l’esposizione di macchinari agricoli e moto d’epoca, il mercatino di prodotti artigianali, banchetti e musica.

Venerdì 31 marzo, la Pro Loco di Sandigliano con il patrocinio del comune, organizza una cena rustica alle ore 20:00 a cui seguirà, alle ore 22:00 il concerto corale “Le Nostre Valli”.

Il 2 aprile i festeggiamenti avranno luogo fin dal mattino: in apertura alle ore 9:00 della domenica, arriveranno i capi di bestiame, seguiti dalla banda musicale “Giuseppe Verdi” alle 10:00 e successivamente i canti e le danze dei bambini delle scuole partecipanti. Alle ore 12:30 sarà possibile prendere parte al pranzo tipico offerto dalla Pro Loco. A rallegrare la giornata, adatta a tutte le età, ci penserà la musica dal vivo del duo “Anedda Brothers” e per tutto il giorno, il gruppo “Quaddisti” offrirà gratuitamente ai più piccoli i suoi mezzi Off-road per fare un giro sulle strade sterrate adiacenti alla Pro Loco.