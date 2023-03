Vandali alla sede della FIOM-CGIL di Torino. La solidarietà di FIOM-CGIL Biella

FIOM-CGIL Biella dichiara la propria solidarietà alla sede della FIOM-CGIL di Torino, che nella notte è stata al centro di spiacevoli atti di vandalismo: "E' un atto di vigliacca codardia antidemocratica proprio contro chi, al netto di qualsiasi critica e da qualunque parte provenga, ci mette sempre la faccia attraverso i propri funzionari e delegati di fabbrica chi non accetta il dialogo e il confronto aperto non merita che il disprezzo della società civile. Non ci faremo intimidire e, ripulite le nostre vesti dalla ignobile polvere, proseguiremo a testa alta nella lotta che ci è propria e che ci coinvolge tutti i giorni".

Questo invece il comunicato di Fiom Cgil Torino e Fiom Cgil Piemonte che dichiarano:

“Questa notte due persone travisate hanno danneggiato la facciata della sede del sindacato dei metalmeccanici. Si tratta di un attacco a chi ogni giorno nelle fabbriche e negli uffici si occupa di difendere il lavoro e i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori. Noi di questo continueremo ad occuparci con l’impegno di sempre.”