Nella notte di ieri 21 marzo sono tornati a bruciare i boschi di Candelo, nello stesso punto interessato dall'incendio la notte prima.

Sul posto sono dunque tornati al lavoro i Vigili del Fuoco che sono rimasti per la bonifica fino alle 24.

Fortunatamente il fuoco non ha interessato abitazioni. Sono in ogni caso in corso accertamenti da parte dei Carabinieri anche loro giunti sul posto, per risalire alle cause dell'incendio.