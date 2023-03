A Biella si litiga e spesso i motivi sono futili. Diversi interventi dei Carabinieri sul territorio

Sono stati diversi gli interventi per liti che hanno impegnato ieri, 22 marzo, i militari dell'Arma in diverse zone del territorio biellese. I motivi scatenanti sono spesso futili, si litiga tra automobilisti per un parcheggio, per una manovra che infastidisce, tra condomini anche solo per una porta lasciata aperta o per i rumori che disturbano. Anche le liti in famiglia sono sempre più frequenti e necessitano dell'intervento delle forze dell'ordine per sedare gli animi.

Senza contare il livello di paura e allarme cresciuto negli ultimi tempi che scatena sospetti su ogni auto che passa, su ogni persona che non si conosce. L'intolleranza è ai livelli massimi e così cresce il numero di chiamate al 112, per i ragazzi che giocano in strada, per la musica, per le feste, per tutto.

E' doveroso da parte dei cittadini segnalare situazioni di pericolo, ma spesso le Forze dell'ordine devono intervenire in situazioni che, con un po' più di tolleranza, potrebbero essere evitate.