Il TAM protagonista in RAI

Gli studenti dei corsi tessili e orafo hanno registrato 2 puntate della trasmissione di RAI3 “Il Posto Giusto”. I ragazzi dei corsi ITS TAM Abbigliamento Tessile Moda di Biella protagonisti sul piccolo schermo. Domenica scorsa gli studenti dell’Istituto Tecnologico Superiore di Biella sono stati ripresi dalle telecamere torinesi di RAI3 in occasione della trasmissione “Il posto giusto” condotta da Giampiero Marrazzo.

Curiosità, entusiasmo ed emozione hanno accompagnato i giovani talenti mentre venivano intervistati dal giornalista. Gli studenti hanno raccontato la loro esperienza, come hanno scelto il TAM dopo il diploma, gli stage affrontati e la condivisione dei loro progetti in laboratorio. Fra le testimonianze non sono mancate anche tante aspettative e i sogni che i ragazzi hanno quando immaginano il loro futuro.

La trasmissione, in onda tutte le domeniche su RAI3 dalle 13 alle 14, affronta infatti i temi del lavoro e dell’occupazione, ospita imprenditori, artigiani ed esperti che intervengono per illustrare percorsi, leggi e statistiche e casi di successo. La prossima domenica (il 26) sarà la volta degli studenti del GEM, il corso di Gioielleria Educazione Moda che il TAM ha avviato nel distretto orafo di Valenza. Le puntate sono visibili anche su RaiPlay.