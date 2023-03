CVA Masserano Lake, la Diga di Masserano in giro per Italia ed Europa - Foto Andrea Cerreia Varale

Promuovere la Diga di Masserano–Lago delle Piane come luogo di vacanza di pesca e tutto il territorio biellese durante le fiere di pesca più importanti di Europa.

E' questa la mission del giovane imprenditore biellese Andrea Cerreia Varale, che, con CVA Masserano Lake, da 7 anni gestisce la pesca sportiva sulla Diga.

“A livello lavorativo – racconta Cerreia Varale – da 10 anni vendo attrezzature da pesca e nel periodo invernale ci dedichiamo alla promozione dei nostri prodotti e delle attività che abbiamo in essere nei contesti fieristici più importanti a livello europeo. Siamo rientrati da pochi giorni dall’ultima fiera programmata in Francia a Montlucon dopo essere passati in Olanda a Den Bosch e in Italia al Carpitaly presentato a Gonzaga, nelle vicinanze di Mantova. Tre saloni espositivi che nel loro complesso hanno staccato quasi 50000 biglietti d Ingresso di pescatori provenienti da tutte le parti d'Europa”.

“Crediamo fortemente – continua Andrea Cerreia Varale - nella potenzialità di attrazione turistica e ricreativa del nostro territorio, e la possibilità di portare e promuovere un angolo di Biellese in giro per l’Europa è per noi motivo di orgoglio e vanto. In ogni presentato abbiamo adibito un angolo dove si può prenotare una vacanza di pesca a Masserano, che può essere l'occasione per conoscere il Biellese”.

“Abbiamo sempre creduto – dichiara Cerreia Varale - e cercato di creare una rete commerciale tra le attività che gravitano intorno al lago. Il pescatore che permane più giorni sul lago può tranquillamente spostarsi nelle zone limitrofe per necessità diverse, dal fare carburante nel paese sotto al lago, a comprare le sigarette in tabaccheria, al prendere un caffè, fare la spesa nei nostri supermercati in zona o fermarsi a mangiare in qualche ristorante con cui magari si è posta in essere una collaborazione con una semplice stretta di mano senza ritorno economico. Promuovere il territorio facendo rete tra le attività della zona è il modo più intelligente di poter fornire un servizio al visitatore e poter permettere alle nostre piccole realtà di paese di poter ricavare qualche profitto extra oltre l’ordinario”.

“Dopo sette anni di gestione – conclude Cerreia Varale - crediamo di aver raggiunto l’obiettivo che abbiamo proposto al "padrone di casa" , il Consorzio Bonifica Baraggia Biellese Vercellese, da sempre attento alla promozione del territorio passando da tutto ciò che è si sua competenza. Nel corso di questi sette anni abbiamo ricevuto visite da pescatori provenienti da tutte le zone d Italia, da nord a sud, da est a ovest, e parecchi pionieri dall'estero, nello specifico da Spagna, Olanda, Francia, Svizzera, Austria e Repubblica Ceca. Nella speranza che questo percorso possa continuare senza tutte le difficoltà incontrare in questi anni, volevamo cogliere l’occasione per ringraziare tutti coloro che in questi anni hanno creduto nella bontà del nostro progetto e soprattutto chi, dopo una iniziale titubanza dettata dal campanilismo di paese, si è ricreduto ed abbracciato la causa al 100%”.