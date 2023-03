Gli Alpini di Ponderano a fianco ai ragazzi dell'oratorio, obiettivo: Lisbona, Giornata Mondiale della Gioventù

Domenica 19 marzo la famiglia degli Alpini Ponderanesi è scesa in pista per sostenere i ragazzi dell' Oratorio di Ponderano per aiutarli a realizzare il sogno di poter partecipare alla Giornata Mondiale della Gioventù che si terrà il 6 agosto a Lisbona.

La giornata è stata un grande successo, sia per la partecipazione dei commensali che per il raggiungimento dell'obbiettivo, €. 2.400, che andranno a sostenere una parte delle spese di viaggio e soggiorno dei ragazzi che parteciperanno alla GMG Lisbona 2023.

Adesso si attende il resoconto di quello che avverrà in quei giorni per poter godere insieme ai ragazzi dell’ Oratorio, dei frutti di questa indimenticabile giornata.