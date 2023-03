Cavaglià, al Cimitero due sabbiere per contrastare zanzare

In questi giorni all'interno del cimitero di Cavaglià sono state poste due sabbiere, rispettivamente alla sinistra dell'ingresso del cimitero basso (I cancello) e alla sinistra del cimitero alto (II cancello).

Come spiegato nell' avviso posto ai cancelli, la sabbia dovrà essere messa all'interno delle ampolle porta fiori, come attività di prevenzione allo sviluppo controllato delle zanzare (L.R. 75/95).La zanzara tigre usa piccole raccolte d'acqua per moltiplicarsi. I cimiteri, ospitando miriadi di vasi, sono tra i luoghi più favorevoli per lo sviluppo di questa zanzara.

Si tratta di cambiare alcune abitudini, che, involontariamente favoriscono la zanzara tigre. Ulteriori informazioni si posso trovare sui cartelli posti nei pressi dei contenitori.