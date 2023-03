Giornata per la raccolta dei mozziconi, ecco l'iniziativa del comune di Biella

Ogni anno nel mondo vengono consumate circa 6 miliardi di sigarette e i mozziconi rappresentano alcuni dei rifiuti più dispersi nelle strade. Per questo gli assessori alla Montagna Barbara Greggio e all’Ambiente Marzio Olivero collaboreranno all’organizzazione della prima giornata “Plastic Free” a cura delle ragazze del Comitato Giovani Città Alpina di Biella e della referente dell’Associazione “Plastic Free” Carolina Lanatà.

La “Giornata per la Raccolta mozziconi” è in calendario domenica 2 aprile dalle ore 14,30 con ritrovo presso la “Fons Vitae” in via Matteotti a Biella. Per la raccolta verranno predisposte due squadre di “raccoglitori di mozziconi”, che si spalmeranno per il centro storico cittadino alla ricerca dei dannosi residui, ancora troppo spesso gettati via dai fumatori. Un’occasione per accrescere la sensibilizzazione sul problema e in particolare il senso di responsabilità dei fumatori, perché non vengano mai più dispersi mozziconi nell’ambiente. Le iscrizioni sono gratuite (unica richiesta quella di presentarsi muniti di guanti da giardinaggio) e possibili al seguente link: https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/3692/2-apr-biella.

“Questa iniziativa si sposa perfettamente con la Convenzione delle Alpi, che prevede la tutela del nostro patrimonio ambientale alpino e il coinvolgimento dei giovani nella creazione di una maggiore coscienza ambientale – spiega l’assessore Barbara Greggio -. La giornata rientra nel programma internazionale delle Città Alpine europee”. “Essendo la tutela e la cura dell’ambiente tematiche innanzitutto di carattere culturale, è estremamente positivo registrare l’attenzione da parte dei giovani poiché costituiscono un veicolo fondamentale per la loro diffusione” afferma l’assessore Marzio Olivero.