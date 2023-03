Città Studi, a Biella la delegazione del Dipartimento di Chimica dell’Università di Torino

In vista della partenza del nuovo Corso di Laurea Triennale di Chimica per la Manifattura Sostenibile, prevista per il prossimo Anno Accademico 2023/24, si è svolta ieri mattina nel campus di Città Studi Biella una visita ufficiale da parte di una delegazione del Dipartimento di Chimica dell’Università di Torino. La delegazione – composta da Lorenza Operti (Direttrice del Dipartimento di Chimica), Laura Anfossi (Vicedirettrice della Didattica), Alessandra Bianco Prevot (Coordinatrice del Corso di Laurea di Chimica per la Manifattura Sostenibile) e Marcello Baricco (Professore Ordinario) – ha incontrato i vertici di Città Studi e ha visitato la struttura del campus biellese.

Il Corso di Laurea Triennale – presentato per la prima volta durante le Giornate di orientamento dell’Università di Torino svoltesi nel mese di febbraio e pensato appositamente per il nostro territorio – intende formare professionisti in ambito chimico con competenze specifiche nel settore manifatturiero, in particolare in campo tessile, attraverso lo studio dei materiali e dei processi che in ambito industriale permettono la trasformazione di materie prime in prodotti, con una particolare attenzione alla sostenibilità. Le competenze strategiche acquisite in campo chimico si coniugano con una solida formazione di base nelle discipline matematiche, fisiche e informatiche.

Il contributo alla didattica di professionisti provenienti da imprese e l’attività di tirocinio formativo e di orientamento ha lo scopo di favorire una rapida integrazione degli studenti e delle studentesse con il mondo del lavoro. Il Corso rientra nell’offerta formativa dell’Università di Torino avviata nell’ambito della convenzione ventennale siglata il 20 maggio 2022 tra l’Università, Città Studi Biella, Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e Città di Biella. Il percorso didattico, della durata triennale, si svolgerà negli spazi del campus universitario di Città Studi Biella - situato in una città simbolo dell’intersezione tra patrimonio culturale e imprese creative quale snodo fondamentale per lo sviluppo territoriale - ed è il risultato dello stretto dialogo tra l’Ateneo torinese e gli attori del territorio biellese. L’accesso è libero, ma è necessario effettuare il TOLC S che può già essere sostenuto sul portale www.cisiaonline.it