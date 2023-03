Ciclopedonale Baraggia-Bessa, Guerriero: ”Opportunità importante per il territorio”

La Ciclopedonale Baraggia-Bessa è un progetto di collegamento ciclopedonale che coinvolge i Comuni di Benna, Borriana, Cerrione, Massazza, Mongrando, Sandigliano e Verrone.

ll Sindaco di Borriana, Francesca Guerriero, è entusiasta del progetto: “Per motivi di lavoro non ho potuto partecipare alla conferenza stampa del 21 marzo , ma ci tengo a sottolineare che, anche per il mio Comune, questa rappresenta un’opportunità importante per far conoscere il nostro territorio: un paesello immerso tra verde e agricoltura, con percorsi che in bici ed a piedi è molto piacevole e rigenerante percorrere!!!”.

“Insieme si può, - continua Guerriero - noi soli non potremmo mai costruire un progetto di tal portata ed il suo valore aggiunto, sta nel essere un percorso che unisce diversi comuni della pianura biellese a sud della città di Biella, con un itinerario che si immerge tra natura e centri abitati. Borriana è un piccolo comune della provincia di Biella, fuori dalle grandi vie di collegamento, ma comodamente raggiungibile, che contribuisce a renderlo una località tranquilla e immersa nella campagna”.