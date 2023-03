Un merlo bianco nelle foto e nel video di un lettore, FOTO e VIDEO

Il piumaggio del merlo in genere è di colore scuro. Negli esemplari maschi sono, alle volte, presenti però fenomeni di leucismo, che fa in modo che sia di colore bianco. Ed è il caso di quello che è stato visto in un'area verde di Biella. Gli albini hanno invece corpo bianco e occhi rossi.

Ci sono tuttavia alcune leggende sui colori delle piume del merlo. Una di queste, narra che nei giorni più freddi dell’anno una merla bianca, con i suoi pulcini, si rifugiò in un comignolo dal quale il primo giorno di febbraio emersero tutti grigi a causa della fuliggine. E fu proprio da allora che tutti i merli femmina e i suoi piccoli non furono più bianchi e i giorni nei quali i merli si rifugiarono nel comignolo (29, 30 e 31 gennaio) divennero noti anche come “i giorni della merla”.