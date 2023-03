Sabato 25 marzo alle ore 19:30, si terrà l’evento “Una zampa lava l’altra”; una cena organizzata presso il bar trattoria “Il Quadretto” di Pettinengo, dalla Federazione Biella Ambulanze Veterinarie Italia.

La cena presenta un menù tipico piemontese e parte del ricavato verrà devoluto proprio a favore della Federazione.

I partecipanti si potranno recare a Pettinengo in Via Case Sparse n° 5. Si ricorda la richiesta di prenotazione via Whatsapp al numero 338.103.8541.