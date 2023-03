"Un vero peccato non valorizzare il Piazzo e le sue vie d'accesso", un lettore, FOTO

"Un vero peccato non valorizzare il Piazzo e le sue vie d'accesso", un lettore

"Invio alcune foto di come si presenta il sentiero panoramico che da Costa San Sebastiano porta ai giardini di palazzo Ferrero al Piazzo.

Un vero peccato non valorizzare il Piazzo e le sue vie d'accesso. Abbiamo una ricchezza a Biella e non si riesce a rendere fruibile a una forma di turismo che esiste e che cerca proprio natura arte e storia. Certo che comporta uno sforzo non solo finanziario e di buona volontà politica che con il tempo riuscirebbe ad alimentarsi richiamando interesse.

Non credo di esagerare nel dire che il Piazzo è un borgo che darebbe una mano all'economia Biellese se solo fosse utilmente e degnamente valorizzato come altre città e quindi amministrazioni fanno".