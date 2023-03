Biella Rugby, sconfitta con onore per l’Under 17

SERIE C 19.03.23 Biella Rugby – Rugby Rho 22-67 (29-5)

Marcatori. Mete: Gatto(2), Travaglini e Savatteri. Trasformazione: Varese.

Biella Rugby: Savatteri; Salino, Foglio Bonda, Travaglini, Ciano; Varese, Scaramal; Zanotti, Morandini, Zaphoretsz; Bodone, Bottero; Gatto, Bortolot, Agnolio. A disposizione: Salerno, Chtaibi, Mafidon, Poli.

Riccardo Marmiroli, coach: “Consapevoli di incontrare la squadra più forte del campionato, finora imbattuta, e nonostante il risultato siamo soddisfatti per aver dimostrato sul campo una crescita nel gioco che ci ha portati a conquistare il punto di bonus con quattro mete segnate. Bello rivedere in campo giocatori come Gatto, Scaramal e Chtaibi che, con la loro esperienza, hanno contribuito positivamente alla performance di squadra trasmettendo sicurezza e stimoli positivi”.

UNDER 19 19.03.23 Biella Rugby – Monferrato Rugby 6-24 (6-5)

Marcatori. Calci di punizione: Moretti

Biella Rugby: Negro; Panetti, Mondin, Caputo (cap.), Panizza (59’ Bocca); Moretti, Fusaro (34’ Sciarretta); Fasoli, Mafrouh, Gregori; Cafaro, Buturca; Zavallone, Casiraghi, Gibello. Non entrato: Nardi

Pietro Giordano, coach: “Partita dai due volti in quel di Biella, dove la squadra di casa non riesce a trovare la vittoria. Troppi punti lasciati per strada e a questo livello si pagano cari. Monferrato che esce nel secondo tempo, in particolare negli ultimi quindici minuti e questo basta a mettere la parola fine ad una partita che ha visto i ragazzi biellesi protagonisti per tutto il tempo restante. Dobbiamo lavorare di più sulla capacità di finalizzare se vogliamo battere squadre di livello”.

UNDER 17 18.03.23 Biella Rugby – Cus Genova 17-20 (10-17)

Marcatori. Mete: E. Castello, Rava. Trasformazioni: Salussolia (2). Calci di punizione: Salussolia.

Biella Rugby: Rava (75’ Formigoni); Meneghetti, Grillenzoni (cap.), E. Castello, Chiorboli; Salussolia, Besso; Avanzi, Rossi (65’ Pellegrini), Pagliano; Pacchiarotti (41’ Pavesi), Bredariol; Silvestrini (58’ M. Castello), Curatolo, Borno.

Marco Porrino, coach: “Rammarico per il risultato perché quando abbiamo provato a costruire del gioco si sono viste cose interessanti, ma in modo discontinuo, con una concentrazione non adeguata ai settanta minuti di partita. In difesa, troppa indisciplina: abbiamo preso molti calci di punizione che ci sono costati la partita. Da calcio di punizione infatti, per due volte il CUS è andato in rimessa laterale e poi, spingendo, ha fatto due mete. Abbiamo pagato tutta la partita sulla disciplina, per di più mentalmente non siamo mai lucidi per giocare sui nostri punti forti, ci innervosiamo, non riusciamo a produrre gioco ed è un peccato”.

UNDER 13 18.03.23 A Ivrea – Festa del Rugby con Cus Torino, Ivrea e Biella

Giacomo Foglio Bonda: “Una bella festa! I ragazzi sono un po' calati mentalmente nell'ultima partita, probabilmente per la fatica dovuta alle partite precedenti e su questo dobbiamo lavorare ancora: quando un torneo dura tutta la mattinata dobbiamo rimanere concentrati fino all'ultimo secondo. Nonostante questo abbiamo visto delle ottime cose sia in attacco, con palloni giocati velocemente, sia in difesa, con ottima pressione portata ai nostri avversari”.

UNDER 11 18.03.23 A Grugliasco – Festa del Rugby con Cus Torino, Giuco e Biella

Chiara Mautino, coach: “Buona prestazione da parte dei nostri ragazzi al raggruppamento di Grugliasco. I lavori fatti durante gli allenamenti sono stati messi in pratica in modo molto efficace portando a casa tutte le partite”.