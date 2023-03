Biella Corse vittoria sfiorata per Negri-Zegna al Rally Val d’Orcia

“Fino all’altro giorno, ci avessero detto che andavamo a podio nella prima gara del Trofeo, ci avremmo messo la firma … oggi, sinceramente, un po’ di amaro in bocca ce l’abbiamo!”

Lo dicono Davide Negri e Marco Zegna, poco dopo essere scesi dal podio della prima gara del Trofeo N5 Terra 2023, il Rally della Val D’Orcia, a cui hanno preso parte con la loro Citroen DS3 (gruppo RC2N, classe N5).

Nella XIV edizione della gara, che si è corsa questo fine settimana (domenica 19 marzo) a Radicofani, in provincia di Siena, l’equipaggio Biella Corse ha infatti chiuso al terzo posto fra le N5, ventiquattresimo di gruppo e trentatreesimo assoluto: mancando per un soffio il primo posto di categoria.

“Davide e Marco al termine della penultima prova della gara erano primi fra le N5” spiega il “Team Manager” di Biella Corse, Alby Negri; “poi, nell’ultima speciale, il cambio è rimasto bloccato in seconda ed è già andata bene che sono riusciti a portare a termine la gara!”.

“Un vero peccato” aggiunge l’equipaggio “perché sarebbe stata una grande soddisfazione iniziare con una vittoria: ma noi non ci abbattiamo: qualche punto l’abbiamo preso e, alla prossima, sarà tutta un’altra storia!” La DS3 con cui Negri-Zegna faranno tutto il Trofeo N5 Terra 2023, è arrivata dalla Spagna, dove aveva appena corso (“aveva ancora i numeri di gara del precedente proprietario!” ricorda Alby Negri), pochi giorni prima del Val d’Orcia e quindi non c’è stato il tempo di fare niente.

“Davide è stato come sempre molto bravo a recuperare in discesa quello che la macchina perdeva in salita” spiega Alby Negri; “ma è evidente che, per rendere la vettura competitiva, una “robusta” messa a punto” non basta”. Per questo motivo il preparatore, che è la Tecnica Bertino di Casal Cermelli (AL), ora la “prenderà in mano” per sistemarla adeguatamente per la prossima, importantissima (è l’unica a coefficiente 2) gara del Trofeo, che sarà il Rally di San Marino, che si correrà a giugno.

Rally Vigneti Monferrini. Buone notizie solo per uno dei due navigatori Biella Corse che hanno preso parte alla sesta edizione del Rally Vigneti Monferrini, corso questo fine settimana (18/19 marzo) a Canelli (AT). Luca Pieri, che ha affiancato il pilota Paolo Pastrone su di una Renault Clio (gruppo RC4N, classe A7), ha infatti chiuso la gara al primo posto di classe, tredicesimo di gruppo e 31° assoluto.

“La gara è andata benissimo” ha commentato al termine; “del resto, con Pastrone va sempre bene perché è un pilota geniale, simpatico e ci si sta bene insieme. Abbiamo fatto primi di classe con una bella Renault Clio A7 (erano anni che non salivo più su questa macchina!) e ci siamo divertiti tantissimo. Anche perché, grazie al vantaggio ottenuto nelle prime prove della gara, l'ultimo giro l’abbiamo fatto in assoluto relax!”.

Niente da fare invece per la navigatrice Veronica Gaioni che a Canelli, sulla Citroen Saxo (gruppo RC4N, classe A6) del pilota Roberto Filisetti, correva la sua centesima gara. Sono stati costretti al ritiro per un’uscita di strada nel corso della quarta prova, quand’erano primi di classe e ventottesimi assoluti. “La 100esima l'ho fatta col botto" ha commentato la navigatrice; "peccato perché, a detta di tutti, venivamo su molto bene. Poi la macchina, dopo una piccola toccata, è diventata ingovernabile e la nostra gara è finita così. A parte la botta noi non ci siamo fatti niente ... ci rifaremo alla prossima occasione!".