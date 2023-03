Argento per Maggia e miglior volteggio per Bocchio Ramazio: vola la Ginnastica La Marmora

Non mancano ogni settimana risultati di valore per le sezioni di Artistica femminile e maschile della Società Ginnastica La Marmora. Questa volta, nella seconda prova del Campionato Gold di Serie C Femminile, Arianna Bocchio Ramazio ha cercato di aiutare le ginnaste della Società CH4 Sporting Club a cui è stata data in prestito, ma rispetto alla prima prova in cui avevano ottenuto la prima posizione, questa volta si sono dovute accontentare di mezza classifica.

Era assente la miglior ginnasta della Società per un lieve risentimento muscolare, ma dovendo partecipare ad un incontro internazionale giovanile, i tecnici hanno optato, per salvaguardare la sua salute, sostituendola con una giovane riserva. Arianna però ha mantenuto il suo equilibrio ottenendo buoni punteggi e soprattutto al volteggio, attrezzo in cui è stata la prima classificata dell’intero Campionato tra una settantina di partecipanti. Mentre Arianna gareggiava a Padova, le sue compagne partecipavano alla seconda prova del Campionato individuale Silver. Nel livello B, tra le allieve di quarta fascia, Adele Murabito si è classificata decima migliorando di ben undici posizioni.

Nel Livello C tra le Allieve di seconda fascia Giada Garrone è giunta sesta, mentre nella prima prova era settima, nelle Allieve di quarta fascia Carola Coda Cap è risultata ottava risalendo di ben sette posizioni. Infine nelle Junior di seconda fascia Vittoria Maggia, con una gara di ottimo livello ha vinto la medaglia d’argento mentre nella prima prova era ai piedi del podio e la sua compagna Margherita Mosca è giunta decima mentre nella prima prova si era classificata al diciottesimo posto. Le istruttrici Marta Beraldo ed Aurora Sellone si sono dimostrate soddisfatte delle prestazioni di tutte le ginnaste che hanno migliorato i loro risultati personali e soprattutto di Vittoria che ha dimostrato caparbietà e risolutezza ed ha così conquistato il podio.

Anche i ragazzi nel Campionato interregionale Gold di serie C giungendo ottavi con alcune cadute agli attrezzi che hanno pregiudicato un risultato migliore, si sono comunque ben difesi e capitanati da Francesco Prato hanno condotto una gara in parte soddisfacente. Davide Cerruti ha realizzato bene il suo esercizio al corpo libero, Sandro Varnero al volteggio, Francesco Prato al cavallo con maniglie ed agli anelli, Federico Ibba alle parallele e Bagnis Timoteo al volteggio. Il loro allenatore Jacopo Vercellino perfezionerà tutti gli esercizi affinchè alla prossima gara possano migliorare in classifica.