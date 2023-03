A Biella nel weekend la 4ª BI.Ultra: moltiplicati gli iscritti

Si sono moltiplicati gli iscritti alla 4ª edizione della BI.Ultra, l’ultramaratona di Biella in programma sabato 25 e domenica 26 marzo a Biella nei pressi dell’Accademia dello Sport Pietro Micca. Paolo Vialardi e il suo staff hanno lavorato alacremente negli ultimi giorni per creare un evento di alto livello sportivo, ma soprattutto per far sì che tutti i protagonisti possano passare due giorni in allegria ed amicizia nel miglior spirito degli eventi “ultra”. Per l’edizione 2023 gli organizzatori hanno previsto diversi cambiamenti: le gare presenteranno rispettivamente percorsi di 5 e 50 km, intervallate dalla camminata non competitiva “Oremo Run”.

“Per la quarta edizione le novità non saranno solo di natura agonistica”, sottolinea l’organizzatore Paolo Vialardi. “BIUltra6.23 & Oremo Run faranno da manifestazione che lancerà il periodo di avvicinamento all’inaugurazione di Cascina Oremo del 15 aprile e la celebrazione della sinergia fra Pietro Micca e Special Olympics Team Piemonte, che per il 4° anno consecutivo contribuirà alla formazione di un evento inclusivo e coinvolgente”.

Venerdì 24 si darà il via all’evento, grazie alla cerimonia inaugurale che si terrà alle 19:45 presso l’Accademia dello sport Pietro Micca.

Alle ore 14:30 di sabato partirà la gara di 5 km e la relativa premiazione; seguirà la camminata non competitiva Oremo Run; alle 8:00 in punto del giorno seguente avranno inizio, in contemporanea, la 50 km individuale e a staffetta: alla quale parteciperanno 5 atleti per squadra, che suddivisi per categorie, si alterneranno al ritmo di 10 km ciascuno.

Le classifiche saranno disponibili on line sulla piattaforma Endu, mentre sui canali Facebook BIUltra e KIRUN verrà trasmessa in diretta streaming tutta la gara. Le premiazioni si terranno al termine dei percorsi e verranno premiati i primi tre classificati assoluti uomini e donne per quanto concerne le gare su 5 e 50 km individuali; mentre per la staffetta i premi verranno assegnati in base alle alla categoria di appartenenza.

La gara è inserita nel circuito nazionale Iuta ed è nel calendario della Fidal regionale. Sono un centinaio gli iscritti alla prova di 5 km e alla 50 km individuale, mentre per il confronto a staffetta hanno accettato la sfida in 200. La camminata conta invece più di 500 persone, un numero decisamente cospicuo e reso possibile grazie alla collaborazione fra le associazioni.

A Biella saranno rappresentate complessivamente una sessantina di società provenienti prevalentemente da Piemonte e Lombardia, con qualche atleta anche di squadre da Liguria, Veneto, Emilia Romagna, Lazio, Basilicata, Sicilia, Puglia, Sardegna, Umbria, Valle d’Aosta, Toscana, Trentino Alto Adige e Marche. Il percorso è di un chilometro esatto, certificato Fidal e Iuta, ricavato nella zona dell’Accademia dello Sport Pietro Micca a Biella e dell’adiacente Città Studi, quasi completamente su asfalto tranne una piccola parte in porfido. Il dislivello è di pochi metri per ogni giro che però diventano decisamente impegnativi considerando che gli atleti dovranno affrontare una moltitudine di volte le due salitelle e gli altrettanti falsipiani in discesa presenti lungo il tracciato. Sarà chiuso al traffico veicolare e l’accesso all’area sarà consentito esclusivamente a piedi. Atleti, accompagnatori e spettatori potranno lasciare l’auto nei parcheggi di piazza Silvio Cerruti (zona luna park) adiacenti Città Studi con unico ingresso consentito da via dei Tigli.

Questo il programma dell’evento:

- Venerdì 24 marzo (19:45/24:00) Cerimonia inaugurale Attività fitness Festa con musica e bar Video e musica

- Sabato 25 marzo Convegno Fidal, 5,1 km gara competitiva, Oremo Run, A cena con il campione

- Domenica 26 marzo 50,1 km individuale partenza alle 8 a staffetta, Party finale