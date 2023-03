Savoi Ponteggi: Nuove tecnologie di progettazione per lavori perfetti

Uno dei punti di forza del gruppo Savoi, l’azienda biellese leader nel settore dei ponteggi, è il reparto tecnico: è infatti composto da ingegneri e geometri che, ogni giorno, in collaborazione con il gruppo, sviluppano progetti che offrono la massima flessibilità e sicurezza agli operatori in cantiere.

In vista delle prospettive di sviluppo future legate a questo settore e agli obiettivi che l’azienda si è posta per i prossimi anni - tra cui l’inserimento in mercati particolari - la parte di progettazione diventa quindi una fase molto importante che non può essere sottovalutata; è per questo che Savoi dedica a questo reparto, in continua evoluzione, una grande attenzione.

Lo sviluppo dei tecnici - formati ed esperti sia del settore dei ponteggi che di tutti i settori delle infrastrutture - permette al gruppo di distinguersi dalla concorrenza sul mercato e di garantire al cliente un servizio sicuro senza avere problematiche di alcun tipo. Infatti, sia in fase di offerta che di esecuzione delle lavorazioni, ogni lavoro viene eseguito “ad opera d’arte” dagli operatori in cantiere, che seguono alla lettera il progetto iniziale ed i vari aggiornamenti dei progetti che vengono successivamente fatti dai tecnici.

Gli operatori in cantiere e lo staff tecnico, che dispone degli strumenti necessari e dei più aggiornati software di progettazione, studiano quindi la soluzione più adatta ad ogni esigenza, che sia all’interno di un cantiere lineare o particolare, prestando attenzione a qualsiasi richiesta o peculiarità: “Molte volte, lo studio dei dettagli tecnici in cantiere fa davvero la differenza” racconta Riccardo. “Il più delle volte i cantieri sono articolati e, chiaramente, il rapporto con il settore tecnico - e di geometri formati - diventa indispensabile”.

La sede di Savoi Ponteggi si trova a Gifflenga in via Canton Chiesa 6, ovvero all’interno del territorio biellese in cui è presente con i propri servizi e le proprie attrezzature e che, da sempre, sta molto a cuore alla famiglia Savoi.

Per informazioni: Tel. 0161 857923 - www.savoinoleggi.it

Pagina Facebook: www.facebook.com/savoiponteggienoleggi