A Mongrando gli alunni portano la poesia in strada

In occasione della giornata mondiale della poesia, gli alunni della classe 2B della scuola secondaria di I° grado “G.Boggiani “ di Mongrando, hanno deciso di portare la poesia in strada così che possano leggerla tutti, di non tenerla rinchiusa nell’aula o nei libri, ma di lasciar traboccare la sua energia fuori dalla pagina, sino a farla giungere in strada, per venire a soccorrerci. Lo spazio dedicato alle affissioni, utilizzato quasi esclusivamente da informazioni tecniche o commerciali, è in realtà uno spazio libero, a disposizione di ogni cittadino.

“In questo modo i ragazzi e le ragazze della scuola media contribuiscono quindi a rendere il nostro paese un luogo più abitabile, attraverso la condivisione di forme d’arte come la Poesia – spiegano il sindaco Antonio Filoni e l'assessore Luisa Nasso - Circondandoci di parole che elevano, che salvano, ci ricordiamo che siamo molto di più del posto che occupiamo nel mondo. Le poesie in “mostra” sono state selezionate tra le numerose scritte durante l’anno scolastico, mentre il testo che accompagna ogni manifesto è frutto di un’elaborazione di gruppo da parte di tutta la classe. L’idea di questo progetto è stata del professor D’Ari e il Comune ha avvallato con entusiasmo l’iniziativa”.