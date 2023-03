In monopattino elettrico sulla Torino-Caselle: nei guai una 40enne cinese (foto di repertorio)

In monopattino in autostrada sulla Torino- Caselle. La Polizia Stradale è intervenuta domenica mattina verso le 8.45, all’altezza dello svincolo di Borgaro, dove era stata segnata la presenza di donna che stava percorrendo la carreggiata in direzione Caselle a bordo di un mezzo elettrico.

Gli agenti hanno intercettato il veicolo e, dopo averlo fermato, hanno accompagnato la conducente presso l’area di servizio “Stura Nord”. Alla guida del monopattino c’era infatti una cittadina cinese di 40 anni di età.

Nella piazzola, al termine del controllo, è arrivato il marito che ha accompagnato la moglie a bordo dell’auto fuori dalla Torino-Caselle. Gli agenti hanno elevato una multa, dal valore compreso tra 50 e 250 euro, per aver circolato con il veicolo lungo una carreggiata autostradale.