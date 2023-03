Su Nuraghe Biella in lutto, addio al socio Piero Pasteris

Mercoledì 15 marzo, nella chiesa parrocchiale di Occhieppo Inferiore, molti amici si sono stretti attorno ad Anna, Paolo e famigliari, per l'ultimo saluto a Piero Pasteris.

Il funerale è stato officiato da don Eugenio Zampa, concelebrato con don Massimo Minola. Durante l'omelia, don Eugenio ha ricordato i numerosi pellegrinaggi ai quali Piero e Anna hanno partecipato, specialmente l'ultimo, in Terra Santa, che Piero aveva fortemente voluto fare, nonostante la sua salute gli desse già problemi, e la sua grande soddisfazione per essere riuscito a compiere l'intero cammino. Al termine, don Massimo ha portato il messaggio di cordoglio e di partecipazione del Vescovo, monsignor Roberto Farinella, e delle Confraternite del Biellese.

Piero era uomo riservato, ma molto generoso e disponibile: socio del Circolo “Su Nuraghe”, era impegnato e sempre presente nelle varie iniziative della Confraternita di Graglia, sia per predisporre tavoli e sedie sia per prestare servizio fino a notte al banco di beneficenza di Campra. Era l'ombra protettiva della sua Anna, che accompagnava nelle varie realtà associative in cui lei è attivamente inserita.Con l’accompagnamento musicale di Roberto Perinu, tutti hanno partecipato al commiato con la Confraternita di Graglia e col Coro diocesano, cantando durante la celebrazione, unitamente alle “Voci di Su Nuraghe”, che hanno salutato l'uscita del feretro con le note del “Deus ti salvet Maria”.