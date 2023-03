Si ferma ad ammirare il campanile di Andorno ma qualcuno gli ruba la valigia lasciata per terra

Appoggia la valigia a terra, accanto all'auto, e si ferma ad ammirare il campanile di Andorno Micca. Ma sono bastati quei pochi minuti per farsi sottrare il proprio bagaglio con dentro abiti e vestiti. È successo ieri, 20 marzo, poco prima delle 19.30. Sul posto i Carabinieri per gli accertamenti del caso. Sembra che il richiedente, un cittadino straniero, non abbia notato nessuno di sospetto.