Residente dà fuoco a sterpaglie, arrivano i Carabinieri e la sanzionano

A volte, gli appelli alla responsabilità sembrano cadere nel vuoto. È il caso registrato nel comune di Andorno Micca, dove una residente ha pensato bene di dare alle fiamme un mucchio di sterpaglie, in barba alle normative vigenti.

Il fatto è accaduto nella giornata di ieri, 20 marzo, lungo la strada per Lorazzo. Ad allertare le forze dell'ordine alcuni cittadini che hanno notato un intenso fumo nero, in prossimità di un bosco. Sul posto i Carabinieri che hanno identificato la responsabile, una 44enne del posto, in seguito sanzionata.