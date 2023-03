Accertamenti in corso circa la dinamica del sinistro avvenuto intorno alle 11 di ieri, 20 marzo, in prossimità dell'uscita di Valdengo, lungo la Superstrada.

Stando alle prime ricostruzioni, un camion avrebbe colpito un'auto e non si sarebbe fermato dopo l'impatto proseguendo la corsa in direzione di Biella. A bordo due donne, indenni ma visibilmente spaventate per l'accaduto. Sul caso indagano i Carabinieri.