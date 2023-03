Biella, rissa alla stazione della Funicolare: un uomo finisce in ospedale col naso rotto (foto di repertorio)

Un uomo di mezza età è finito in ospedale, col naso rotto, a seguito di una rissa avvenuta alla stazione a valle della funicolare di Biella. Il fatto è accaduto nei giorni scorsi. Stando alle prime ricostruzioni, due soggetti si sarebbero azzuffati con violenza per motivi non del tutto chiariti.

Ad assistere all'alterco alcuni cittadini che hanno subito dato l'allarme. Uno dei due, un giovane secondo le testimonianze, avrebbe tirato un pugno sul volto dell'altro provocandone la probabile rottura del setto nasale e la conseguente fuoriuscita di sangue.

All'arrivo dei Carabinieri e degli agenti di Polizia Locale, il responsabile del ferimento si era già dato alla macchia. Sul caso sono in atto gli accertamenti di rito per dare un volto al presunto aggressore.